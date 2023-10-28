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Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

  1. В Україні

Україну атакують хакери й не лише російські: подробиці

21:34, 28 жовтня 2023
В Україні зросла кількість інформаційних операцій із кіберскладовою.
Україну атакують хакери й не лише російські: подробиці
Джерело фото: folga.com.ua
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Кількість кібератак та інформаційних операцій із кіберскладовою значно зросла в Україні. Про це йдеться в аналітичному звіті Держспецзв’язку під назвою «Російські кібероперації: зміна тактик, цілей і спроможностей хакерських груп уряду рф та контрольованих ним угруповань».

Звіт вказує, що крім угрупувань, які контролюються фсб рф та Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил російської федерації (ГУ ГШ ЗС рф, колишнє ГРУ), Україну також активно атакують «незалежні хактивісти», які виявилися співучасниками злочинних дій, контрольованих державою. Серед таких хакерських груп наводяться Killnet, NoName057(16), XakNet, Anonymous Russia і Cyber Army of Russia, які фактично співпрацюють між собою. Вони атакують однакові або подібні цілі та перепощують повідомлення один одному через соціальні мережі.

Аналітики відзначають, що протягом першої половини 2023 року значно зросла кількість інформаційних операцій із кіберскладовою. Ці атаки включають в себе різноманітні дії, від координації нетипової поведінки в соціальних мережах та розповсюдження наративів, пов'язаних із війною росії проти України, до витоків даних, які, мовляв, були отримані хактивістами. Такі атаки спрямовані на завдання репутаційної шкоди жертвам та вплив на громадську думку. Суб'єкти загрози опубліковували такі «ексфільтровані» дані з різних мотивів, зокрема, для доведення факту втручання, завдання шкоди репутації цілей або впливу на громадську думку.

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