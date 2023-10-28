Україну атакують хакери й не лише російські: подробиці

В Україні зросла кількість інформаційних операцій із кіберскладовою.

Джерело фото: folga.com.ua

Кількість кібератак та інформаційних операцій із кіберскладовою значно зросла в Україні. Про це йдеться в аналітичному звіті Держспецзв’язку під назвою «Російські кібероперації: зміна тактик, цілей і спроможностей хакерських груп уряду рф та контрольованих ним угруповань».

Звіт вказує, що крім угрупувань, які контролюються фсб рф та Головним управлінням Генерального штабу Збройних сил російської федерації (ГУ ГШ ЗС рф, колишнє ГРУ), Україну також активно атакують «незалежні хактивісти», які виявилися співучасниками злочинних дій, контрольованих державою. Серед таких хакерських груп наводяться Killnet, NoName057(16), XakNet, Anonymous Russia і Cyber Army of Russia, які фактично співпрацюють між собою. Вони атакують однакові або подібні цілі та перепощують повідомлення один одному через соціальні мережі.

Аналітики відзначають, що протягом першої половини 2023 року значно зросла кількість інформаційних операцій із кіберскладовою. Ці атаки включають в себе різноманітні дії, від координації нетипової поведінки в соціальних мережах та розповсюдження наративів, пов'язаних із війною росії проти України, до витоків даних, які, мовляв, були отримані хактивістами. Такі атаки спрямовані на завдання репутаційної шкоди жертвам та вплив на громадську думку. Суб'єкти загрози опубліковували такі «ексфільтровані» дані з різних мотивів, зокрема, для доведення факту втручання, завдання шкоди репутації цілей або впливу на громадську думку.

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