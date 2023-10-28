Очільник «Нафтогазу» назвав тариф на газ до кінця зими: ціна кубометра

Незважаючи на постійні атаки ворога, ситуація залишається стабільною.

В Україні ціни на газ цієї зими залишаться на тому ж рівні і становитимуть 7 гривень 96 копійок за кубометр для населення та 7 гривень 42 копійки – для підприємств теплокомуненерго. Незважаючи на постійні атаки ворога, ситуація залишається стабільною. Про це розповів голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов у інтерв'ю Радіо Свобода.

«Ціни не ростуть як для населення, так і для підприємств теплокомуненерго. У цьому відношенні не потрібно хвилюватися цим питанням. Але якщо говорити про розвиток енергетичної системи України, модернізацію, кроки вперед, то повинні піклуватися про питання, які стосуються все ж таки ринку енергії та запровадження ринкових механізмів», – зазначив голова компанії.

Нинішні ціни, за якими українці споживають газ, нижчі за ринкові, зазначив керівник правління «Нафтогазу».

«Це означає, що навіть ті споживачі, які мають можливість і повинні платити повну ціну, все ж таки продовжують платити низьку, регульовану ціну. Це не дозволяє розвиватися системі, стимулювати енергоефективність та економити енергію, електроенергію та газ. Тому ми десь стоїмо на місці в цьому плані», – наголосив Чернишов.

За словами голови правління «Нафтогазу», лише запровадження правил ринку допоможе розвивати в Україні енергоефективність, що залишається на низькому рівні.

«Маємо стимулювати міста економити газ, використовувати сучасні технології. На жаль, сьогодні це не відбувається масово. Тому, якщо хочемо рухатися вперед і бути енергоефективною країною та вивільнити певний обсяг газу, – маємо вводити ринок», – сказав він.

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