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  1. У світі

В США розробляють ядерно-гравітаційну бомбу B61

20:57, 28 жовтня 2023
Уряд США продовжує розробку нової версії ядерно-гравітаційної бомби B61, що замінить її попередників.
В США розробляють ядерно-гравітаційну бомбу B61
Джерело фото: defensenews
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Міністерство оборони США оголосило про продовження розробки нової версії ядерної гравітаційної бомби B61, яку назвали B61-13. Відзначено, що ця бомба матиме подібну потужність до B61-7 та призначена для заміни старих гравітаційних бомб, – повідомляє Defense News.

За повідомленням Пентагону, потужність B61-7 перевищує потужність B61-12, яка була додана до військового арсеналу. Рішення щодо створення нової зброї було прийнято з метою врахування змін у сфері безпеки, які були відображені у Огляді ядерної ситуації 2022 року. Зазначено, що військовим необхідно модернізувати свої ядерні сили для належного стримування двох основних ядерних конкурентів Сполучених Штатів - Китаю та росії.

B61-13 буде використовувати сучасні технології безпеки, точності та надійності, які зараз використовуються у B61-12. За інформаційним листом, що супроводжує анонс, ця нова бомба також надасть президентові більше можливостей для ударів по «важким і великим військовим цілям». Тим часом, Пентагон працює над вилученням зі служби застарілих бомб, таких як B61-7 і B83-1.

Експерт з ядерної зброї Федерації американських вчених Ганс Крістенсен зазначив, що B61-13 включатиме боєголовки, аналогічні тим, які використовувалися в B61-7 1980-х та 1990-х роках, пересаджені в корпус із структурою B61-12. За словами Крістенсена, створення цієї бомби, ймовірно, є компромісом для вирішення багаторічних розбіжностей між демократами і республіканцями щодо долі застарілої бомби B83-1.

Максимальна потужність B61-7 і нового варіанту B61-13 становить 360 кілотонн, в порівнянні з максимальною потужністю B61-12, яка складає 50 кілотонн. Якщо B61-13 отримає підтримку та фінансування від законодавців, виробництвом цієї бомби займатиметься Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики. Пентагон також зазначив, що сучасні літаки будуть здатні доставляти цю бомбу.

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