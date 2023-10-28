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  1. В мире

В США разрабатывают ядерно-гравитационную бомбу B61

20:57, 28 октября 2023
Правительство США продолжает разработку новой версии ядерно-гравитационной бомбы B61, которая заменит ее предшественников.
В США разрабатывают ядерно-гравитационную бомбу B61
Источник фото: defensenews
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Министерство обороны США объявило о продолжении разработки новой версии ядерной гравитационной бомбы B61, которую назвали B61-13. Отмечено, что эта бомба будет иметь подобную мощность к B61-7 и предназначена для замены старых гравитационных бомб, - сообщает Defense News.

По сообщению Пентагона, мощность B61-7 превышает мощность B61-12, которая была добавлена в военный арсенал. Решение о создании нового оружия было принято с целью учета изменений в сфере безопасности, которые были отражены в Обзоре ядерной ситуации 2022 года. Отмечено, что военным необходимо модернизировать свои ядерные силы для надлежащего сдерживания двух основных ядерных конкурентов Соединенных Штатов - Китая и россии.

B61-13 будет использовать современные технологии безопасности, точности и надежности, которые сейчас используются в B61-12. Согласно информационному письму, сопровождающему анонс, эта новая бомба также предоставит президенту больше возможностей для ударов по "тяжелым и крупным военным целям". Тем временем, Пентагон работает над изъятием из службы устаревших бомб, таких как B61-7 и B83-1.

Эксперт по ядерному оружию Федерации американских ученых Ханс Кристенсен отметил, что B61-13 будет включать боеголовки, аналогичные тем, которые использовались в B61-7 1980-х и 1990-х годах, пересаженные в корпус со структурой B61-12. По словам Кристенсена, создание этой бомбы, вероятно, является компромиссом для решения многолетних разногласий между демократами и республиканцами относительно судьбы устаревшей бомбы B83-1.

Максимальная мощность B61-7 и нового варианта B61-13 составляет 360 килотонн, по сравнению с максимальной мощностью B61-12, которая составляет 50 килотонн. Если B61-13 получит поддержку и финансирование от законодателей, производством этой бомбы будет заниматься Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики. Пентагон также отметил, что современные самолеты будут способны доставлять эту бомбу.

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