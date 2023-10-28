Глава «Нафтогаза» назвал тариф на газ до конца зимы: цена кубометра

Несмотря на постоянные атаки противника, ситуация остается стабильной.

В Украине цены на газ этой зимой останутся на том же уровне и составят 7 гривен 96 копеек за кубометр для населения и 7 гривен 42 копейки – для предприятий теплокоммунэнерго. Несмотря на постоянные атаки противника, ситуация остается стабильной. Об этом рассказал председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев в интервью Радио Свобода.

«Цены не растут как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго. В этом отношении не нужно беспокоиться этим вопросом. Но если говорить о развитии энергетической системы Украины, модернизации, шагах вперед, то должны заботиться о вопросах, которые касаются все-таки рынка энергии и внедрения рыночных механизмов», – отметил глава компании.

Нынешние цены, по которым украинцы потребляют газ ниже рыночных, отметил руководитель правления «Нафтогаза».

«Это значит, что даже те потребители, которые имеют возможность и должны платить полную цену, все же продолжают платить низкую, регулируемую цену. Это не позволяет развиваться системе, стимулировать энергоэффективность и экономить энергию, электроэнергию и газ. Поэтому мы где-то стоим на месте в этом плане», – подчеркнул Чернышев.

По словам председателя правления «Нафтогаза», только введение правил рынка поможет развивать в Украине остающуюся на низком уровне энергоэффективность.

«Должны стимулировать города экономить газ, использовать современные технологии. К сожалению, сегодня это не происходит массово. Поэтому, если хотим двигаться вперед и быть энергоэффективной страной и высвободить определенный объем газа, – должны вводить рынок», – сказал он.

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