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Управление Пенсионного фонда обжаловало штраф 50 тысяч грн на руководителя ГУ ПФУ за неисполнение решения суда, – что решил Верховный Суд

Порядок привлечения к ответственности в виде штрафа руководителя управления Пенсионного фонду за неисполнение судебного решения, – позиция Верховного Суда.

Ребенок с 14 лет сам может обратиться в суд за взысканием алиментов с родителей, которые не могут достичь согласия, - позиция Верховного Суда

Поскольку родители не могли достичь согласия по взысканию алиментов на содержание дочери, и последняя намерена проживать отдельно в общежитии по месту обучения, она просила суд взыскать алименты с родителей в свою пользу в твердой денежной сумме с каждого.

Разрешая спор о разделе имущества супругов, суд должен рассмотреть возможность осуществить его без определения денежной компенсации, или с определением в минимальном размере, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно принципов раздела совместного имущества супругов.

Наследодатель умер до решения вопроса о приватизации квартиры, - Верховный Суд высказался по поводу признания права собственности за его дочерью в порядке наследования

Наследодатель подал в агентство по приватизации жилья городского совета пакет документов на приватизацию квартиры, однако приватизировать ее не успел – имеет ли право на квартиру его дочь.

Верховный Суд высказался о порядке получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины

Законодательством установлен внесудебный порядок получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, а уже решение об отказе в предоставлении статуса может быть обжаловано в порядке административного судопроизводства, - Верховный Суд.

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Глава «Нафтогаза» назвал тариф на газ до конца зимы: цена кубометра

21:15, 28 октября 2023
Несмотря на постоянные атаки противника, ситуация остается стабильной.
Глава «Нафтогаза» назвал тариф на газ до конца зимы: цена кубометра
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В Украине цены на газ этой зимой останутся на том же уровне и составят 7 гривен 96 копеек за кубометр для населения и 7 гривен 42 копейки – для предприятий теплокоммунэнерго. Несмотря на постоянные атаки противника, ситуация остается стабильной. Об этом рассказал председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев в интервью Радио Свобода.

«Цены не растут как для населения, так и для предприятий теплокоммунэнерго. В этом отношении не нужно беспокоиться этим вопросом. Но если говорить о развитии энергетической системы Украины, модернизации, шагах вперед, то должны заботиться о вопросах, которые касаются все-таки рынка энергии и внедрения рыночных механизмов», – отметил глава компании.

Нынешние цены, по которым украинцы потребляют газ ниже рыночных, отметил руководитель правления «Нафтогаза».

«Это значит, что даже те потребители, которые имеют возможность и должны платить полную цену, все же продолжают платить низкую, регулируемую цену. Это не позволяет развиваться системе, стимулировать энергоэффективность и экономить энергию, электроэнергию и газ. Поэтому мы где-то стоим на месте в этом плане», – подчеркнул Чернышев.

По словам председателя правления «Нафтогаза», только введение правил рынка поможет развивать в Украине остающуюся на низком уровне энергоэффективность.

«Должны стимулировать города экономить газ, использовать современные технологии. К сожалению, сегодня это не происходит массово. Поэтому, если хотим двигаться вперед и быть энергоэффективной страной и высвободить определенный объем газа, – должны вводить рынок», – сказал он.

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