25,5 млн гривень збитків на постачанні медобладнання: викрито злочинну змову шести фірм

Шість приватних підприємств, діючи у змові завдали Держбюджету збитків на 25,5 млн гривень на завищенні вартості медобладнання.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Українські правоохоронці виявили злочинну схему, що призвела до завдання збитків у сумі 25,5 мільйонів гривень під час постачання медичного обладнання за кошти державного бюджету. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, представники шести приватних підприємств, які є ключовими постачальниками високоякісного медичного обладнання для медичних закладів країни, розробили схему незаконного збагачення. Вони завищували вартість обладнання, яке постачалося за рахунок державних коштів.

До цієї протиправної схеми були залучені також працівники медичних установ, відповідальні за проведення процедур закупівель. Вони разом з представниками приватного бізнесу розробляли тендерну документацію на користь конкретних учасників торгів. У випадку участі сторонніх постачальників у торгах, злочинний "тандем" розробляв документацію для відхилення їхніх пропозицій.

В окремих поставках медичного обладнання були виявлені технічно несправні чи вживані частини, які продавалися як нові та комплектні.

Сума завданих збитків становить наразі 25,5 мільйонів гривень. Документування протиправних дій учасників цієї схеми тривало з вересня 2022 року в рамках чотирьох кримінальних проваджень.

Наразі підозру висунуто шістьом представникам приватних структур, і розглядається питання щодо обрання щодо них запобіжних заходів. Продовжується ідентифікація інших учасників цієї злочинної схеми.

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