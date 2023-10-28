У Києві вирує негода: потужний вітер зносить все на своєму шляху, фото і відео

Через сильний вітер повалені десятки дерев та пошкоджені автівки.

У суботу, 28 жовтня, в Києві оголошено II рівень небезпеки через сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця дня 28 жовтня пориви вітру 25 м/c (ІI рівень небезпеки, помаранчевий)», - йдеться у повідомленні.

Через сильний вітер повалені десятки дерев та пошкоджені автівки.

У КМВА закликають містян бути обережними, перебуваючи на вулиці. «Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркуйте поруч із ними автотранспорт», — зазначили у відомстві.

У мережі публікують наслідки негоди.

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