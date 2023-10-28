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  1. В Україні

В Україні вирує негода: ДСНС нагадує правила поведінки при сильному вітрі

12:40, 28 жовтня 2023
Усюди треба закрити вікна та прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
В Україні вирує негода: ДСНС нагадує правила поведінки при сильному вітрі
Фото: ДСНС
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У суботу, 28 жовтня, у Києві та ще деяких областях вирує потужна негода. Сильний вітер валить дерева та зриває дахи будинків. Як повідомляє ДСНС, зафіксовані проблеми з електропостачанням у 12 регіонах держави. Найбільше - на Хмельниччині, Рівненщині та Львівщині. 

В Києві, на жаль, вже двоє людей загинули внаслідок падіння дерев. 

Рятувальники нагадали правила безпеки під час негоди:

  • усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися якомога подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Наразі рятувальники борються з наслідками негоди в усіх регіонах держави, оперативні групи ДСНС та поліції проводять моніторинг та терміново реагують на повідомлення громадян.  

Раніше ми писали, що у Києві через ураганний вітер повалені десятки дерев та пошкоджені автівки. За інформацією синоптиків, до кінця дня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c (ІІ рівень небезпечності).

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