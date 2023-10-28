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  1. В Україні

Наслідки негоди в Києві: двоє загиблих та сім постраждалих

17:29, 28 жовтня 2023
В результаті негоди в Києві пошкоджені кіоски, житлові будинки, повалені дерева та банери.
Наслідки негоди в Києві: двоє загиблих та сім постраждалих
Джерело фото: КМДА
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У Києві, 28 жовтня, через негоду та сильні пориви вітру повалені десятки дерев та пошкоджені автівки.

Інформацію щодо наслідків негоди в Києві надали в КМДА.

Станом на 15:30 вечора внаслідок погодних умов у Києві:

  • Загинули двоє чоловіків віком 65 та 35 років.
  • Постраждали сім осіб, віком від 21 до 69 років.
  • Пошкоджено два житлові будинки.
  • Кіоски: 3 зазнали пошкоджень.
  • 10 автомобілів отримали різні пошкодження.
  • Був зафіксований випадок падіння банера внаслідок сильного пориву вітру.
  • Шість небезпечних конструкцій, таких як металеві огорожі та вікна, також зазнали пошкоджень.
  • Понад двадцять дерев впали на проїжджу частину міста.
  • Три дерева перекрили трамвайні колії.

Наразі триває ліквідація наслідків негоди. Для цього залучені всі необхідні рятувальні та ремонтні служби, щоб відновити нормальний порядок та надати допомогу тим, хто її потребує.

Нагадаємо перекрито рух транспорту на Хрещатику та затори до метро «Шулявська».

У ДСНС розповіли правила поведінки при сильному вітрі.

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