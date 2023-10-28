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  1. В Україні

Чернігівщиною шириться інфекційна хвороба: є померлі

17:50, 28 жовтня 2023
12 людей хворіють на лептоспіроз.
Чернігівщиною шириться інфекційна хвороба: є померлі
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У Чернігівській області 12 людей хворіють на лептоспіроз, розповіла в ефірі Суспільного епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Інна Семенюк.

За її словами, загалом від цієї хвороби померли вже дві людини.

Зазначається, що лептоспіроз - гостре інфекційне захворювання, загальне для людини та тварин. Захворюваність на лептоспіроз сезонна і зростає влітку та восени.

Захворіти на ць хворобу можна при контакті з інфікованими тваринами чи під час купання у заражених водоймах. Вживання зараженої їжі також може спричинити захворювання. У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки.

Захворювання може призвести до ураження нервової системи, менінгіту (запалення оболонок головного та спинного мозку), нирок, печінки, легень чи навіть смерті.

Нагадаємо, що у Вінниці спалах захворюваності на гепатит А. 

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