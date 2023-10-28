Ілон Маск заявив, що Starlink допомагатиме міжнародним організаціям у Секторі Гази

Ми будемо підтримувати ООН та інші міжнародно визнані групи допомоги, заявив Маск.

Американський бізнесмен і власник Starlink Ілон Маск повідомив у соцмережі Х (Twitter), що система супутникового зв'язку Starlink підтримуватиме зв'язок із міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Секторі Гази.

До цього членкиня Палати представників США Александрія Окасіо-Кортес опублікувала у Twitter допис, в якому заявила, що відключення зв'язку у Газі є "неприйнятним". За її словами, це перешкоджає роботі журналістів, медикам, гуманітарним зусиллям тощо.

"Starlink підтримуватиме зв'язок з міжнародно визнаними гуманітарними організаціями в Газі. Ми будемо підтримувати ООН та інші міжнародно визнані групи допомоги", – написав Маск у відповідь на її повідомлення.

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