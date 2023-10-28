Вбив голуба на очах у друзів: поліція повідомила про підозру підлітку

Чернігівська поліція повідомила підлітку про підозру у жорстокому поводженні з твариною.

Джерело фото: BBC

В Чернігові підлітку пред'явили підозру у жорстокому поводженні з голубом, після того як поліція виявила відео, на якому хлопець жорстоко вбив птаха, – повідомляє поліція Чернігівської області.

30 вересня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці помітили відеозапис, на якому зображено хлопця, який разом з іншими підлітками жорстоко обходився з голубом, б'ючи його об землю. Жорстокі дії призвели до смерті цієї беззахисної пташки.

Поліцейські з Чернігова здійснили розслідування та встановили, що цими діями причетний був 15-річний місцевий житель. Крім того, правоохоронці встановили всіх осіб, які брали участь у цьому жорстокому інциденті.

Підлітку було пред'явлено підозру у вчиненні злочину, відповідно до частини 2 статті 299 Кримінального Кодексу України, яка передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами в присутності неповнолітніх. За цей злочин може бути накладено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Відзначається, що відповідальність за подібні злочини починається з 14-річного віку.

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