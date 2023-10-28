Убил голубя на глазах у друзей: полиция сообщила о подозрении подростку

Черниговская полиция сообщила подростку о подозрении в жестоком обращении с животным.

Источник фото: BBC

В Чернигове подростку предъявили подозрение в жестоком обращении с голубем, после того как полиция обнаружила видео, на котором парень жестоко убил птицу, - сообщает полиция Черниговской области.

30 сентября во время мониторинга социальных сетей правоохранители заметили видеозапись, на которой изображен парень, который вместе с другими подростками жестоко обходился с голубем, ударяя его о землю. Жестокие действия привели к смерти этой беззащитной птички.

Полицейские из Чернигова провели расследование и установили, что к этим действиями причастен был 15-летний местный житель. Кроме того, правоохранители установили всех лиц, которые принимали участие в этом жестоком инциденте.

Подростку было предъявлено подозрение в совершении преступления, согласно части 2 статьи 299 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными в присутствии несовершеннолетних. За это преступление может быть наложено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Отмечается, что ответственность за подобные преступления начинается с 14-летнего возраста.

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