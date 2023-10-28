Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Управление Пенсионного фонда обжаловало штраф 50 тысяч грн на руководителя ГУ ПФУ за неисполнение решения суда, – что решил Верховный Суд

Порядок привлечения к ответственности в виде штрафа руководителя управления Пенсионного фонду за неисполнение судебного решения, – позиция Верховного Суда.

Ребенок с 14 лет сам может обратиться в суд за взысканием алиментов с родителей, которые не могут достичь согласия, - позиция Верховного Суда

Поскольку родители не могли достичь согласия по взысканию алиментов на содержание дочери, и последняя намерена проживать отдельно в общежитии по месту обучения, она просила суд взыскать алименты с родителей в свою пользу в твердой денежной сумме с каждого.

Разрешая спор о разделе имущества супругов, суд должен рассмотреть возможность осуществить его без определения денежной компенсации, или с определением в минимальном размере, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно принципов раздела совместного имущества супругов.

Наследодатель умер до решения вопроса о приватизации квартиры, - Верховный Суд высказался по поводу признания права собственности за его дочерью в порядке наследования

Наследодатель подал в агентство по приватизации жилья городского совета пакет документов на приватизацию квартиры, однако приватизировать ее не успел – имеет ли право на квартиру его дочь.

Верховный Суд высказался о порядке получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины

Законодательством установлен внесудебный порядок получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, а уже решение об отказе в предоставлении статуса может быть обжаловано в порядке административного судопроизводства, - Верховный Суд.

  1. В Украине

Рынок труда в Украине: обостряется дефицит кадров по отдельным профессиям

23:08, 28 октября 2023
По категориям – учитель, воспитатель, фармацевт, врач общей практики – семейный врач, инженер, практический психолог – дефицит ожидается на уровне 14%.
Рынок труда в Украине: обостряется дефицит кадров по отдельным профессиям
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине на одно свободное рабочее место в среднем претендуют два кандидата. Для сравнения, на аналогичную дату в прошлом году на одно место претендовали девять человек. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Государственного центра занятости.

«Во Львовской области и в Киеве количество вакансий существенно превышает количество лиц, которые ищут работу при содействии службы занятости. Наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности и в строительстве», – говорится в сообщении.

Так, начиная с весны на рынке труда Украины происходит постепенный рост количества вакансий. Это наблюдается как на сайтах поиска, так и в службе занятости.

В частности, в сентябре 2023 г. в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 103 тыс. человек. вакансий (в июле – 83 тысячи). Рост спроса работодателей на работников является следствием постепенного возобновления экономической активности, подчеркнули эксперты.

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий зарегистрировано в службе занятости Киева и Львовской области – по 11 тыс. вакансий, Днепропетровской области – 5 тыс., Киевской – 4 тыс., Одесской – 4 тыс.

Наибольший спрос на рынке труда, как и до войны, сохраняется у представителей рабочих профессий и сферы торговли.

По видам экономической деятельности большинство вакансий насчитывалось: на предприятиях перерабатывающей промышленности (20%); в оптовой и розничной торговле (16%); в сфере образования (10%); на транспорте и почте (10%); в сфере здравоохранения и социальной помощи (8%).

Как подчеркивается в сообщении, с ростом количества вакансий постепенно обостряется дефицит кадров по отдельным профессиям.

«Учитывая значительные объемы миграции населения за границу, рынок труда уже в ближайшее время столкнется с дефицитом рабочей силы», - добавили в госслужбе.

Как прогнозируют в ведомстве, по категориям – учитель, воспитатель, фармацевт, врач общей практики – семейный врач, инженер, практический психолог – дефицит ожидается на уровне 14%.

Дефицит работников сферы торговли и услуг составляет 15%. Это касается таких категорий профессий: продавец продовольственных и непродовольственных товаров, продавец-консультант, повар, охранник, официант, бармен, бариста, младшая медицинская сестра, социальный работник, парикмахер.

Оценка дефицита рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин составляет 18%; квалифицированных рабочих с инструментом – 21% (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник и т.п.).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду