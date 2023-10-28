Последствия непогоды: ураганный ветер повредил крышу Дубенского замка, фото

В Ровенской области в результате непогоды, которая бурлила в Украине 28 октября, частично повреждена крыша Дубенского замка. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ровенской области.
Так, в результате шквального ветра была частично повреждена крыша Государственного историко-культурного заповедника (Дубенский замок).
«Сегодня дубенские спасатели с помощью специального оборудования сняли аварийные элементы крыши Государственного историко-культурного заповедника (Дубенский замок) на площади 200 м2, поврежденных в результате сильного ветра и безопасно опущенных на землю», – говорится в сообщении.
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