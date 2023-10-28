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Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

  1. В Україні

Наслідки негоди: ураганний вітер пошкодив дах Дубенського замка, фото

22:23, 28 жовтня 2023
Внаслідок шквального вітру було частково пошкоджено дах Державного історико-культурного заповідника (Дубенський замок).
Наслідки негоди: ураганний вітер пошкодив дах Дубенського замка, фото
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У Рівненській області внаслідок негоди, яка вирувала в Україні 28 жовтня, частково пошкоджений дах Дубенського замка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Так, внаслідок шквального вітру було частково пошкоджено дах  Державного історико-культурного заповідника (Дубенський замок).

«Сьогодні дубенські рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Державного історико-культурного заповідника (Дубенський замок) на площі 200 м2, що були пошкоджені внаслідок сильного вітру та безпечно опустили їх на землю», – йдеться в повідомленні.

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