Наслідки негоди: ураганний вітер пошкодив дах Дубенського замка, фото

Внаслідок шквального вітру було частково пошкоджено дах Державного історико-культурного заповідника (Дубенський замок).

У Рівненській області внаслідок негоди, яка вирувала в Україні 28 жовтня, частково пошкоджений дах Дубенського замка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області.

Так, внаслідок шквального вітру було частково пошкоджено дах Державного історико-культурного заповідника (Дубенський замок).

«Сьогодні дубенські рятувальники за допомогою спеціального обладнання зняли аварійні елементи даху Державного історико-культурного заповідника (Дубенський замок) на площі 200 м2, що були пошкоджені внаслідок сильного вітру та безпечно опустили їх на землю», – йдеться в повідомленні.

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