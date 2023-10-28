Яка погода буде в Україні 29 жовтня і до кінця місяця: прогноз

29 жовтня очікується суха та тепла погода.

Після сьогоднішньої негоди в Україну прийде приємна тепла погода. Вже у неділю, 29 жовтня, температура повітря підніметься до +24 градусів, буде сухо і без опадів. Такий прогноз дала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

"Повсюди в Україні 29 жовтня очікується суха погода із сонечком, із високою температурою повітря +14...+19 градусів, на півдні +20...+24 градуси, трохи свіжіше на північному сході +10....+13 градусів", - розповіла вона.

В Києві погода не буде нічим відрізнятися. Також сухо, сонячно, вітер тихне, температура повітря +14...+16 градусів.

У понеділок-вівторок, за даними синоптика, температура можливо підніметься до +20 градусів.

"Така ж чудова погода очікується у понеділок-вівторок (30-31 жовтня, - ред.) сонячно та з температурою повітря +15...+20 градусів, на півдні до +24 градусів", - розповіла Діденко.

Нагадаємо, у Києві через ураганний вітер повалені десятки дерев та пошкоджені автівки.

У ДСНС розповіли правила поведінки при сильному вітрі.

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