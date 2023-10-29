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Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

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Як отримати безоплатну правову допомогу з питань працевлаштування онлайн: подробиці

07:20, 29 жовтня 2023
В Україні запустили чат-бот, що надає цілодоброві безкоштовні консультації з питань працевлаштування.
Як отримати безоплатну правову допомогу з питань працевлаштування онлайн: подробиці
Джерело фото: work.ua
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Можливість отримання безоплатної правової допомоги у сфері працевлаштування тепер доступна онлайн, –повідомило Міністерством реінтеграції України.

Для надання такої допомоги запущено спеціального чат-бота під назвою «Юридичний порадник для ВПО», який був створений за підтримки Посольства Великої Британії в Україні та співпрацює з Мінреінтеграцією.

Цей чат-бот надає цілодоброві безкоштовні консультації з питань, пов'язаних із працевлаштуванням, включаючи такі аспекти, як працевлаштування та зайнятість під час воєнного стану, розірвання чи призупинення трудового договору, реєстрація бізнесу, взяття на облік та надання допомоги при безробітті, а також надає ресурси для пошуку роботи та інше.

Для користування чат-ботом, необхідно перейти за одним із наступних посилань:

Після цього користувачам пропонується обрати питання та рубрику «Трудові питання, ФОП».

Крім того, для отримання консультацій можна звертатися до юристів з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, надсилаючи листа на адресу: [email protected].

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