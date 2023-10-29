Як отримати безоплатну правову допомогу з питань працевлаштування онлайн: подробиці

В Україні запустили чат-бот, що надає цілодоброві безкоштовні консультації з питань працевлаштування.

Джерело фото: work.ua

Можливість отримання безоплатної правової допомоги у сфері працевлаштування тепер доступна онлайн, –повідомило Міністерством реінтеграції України.

Для надання такої допомоги запущено спеціального чат-бота під назвою «Юридичний порадник для ВПО», який був створений за підтримки Посольства Великої Британії в Україні та співпрацює з Мінреінтеграцією.

Цей чат-бот надає цілодоброві безкоштовні консультації з питань, пов'язаних із працевлаштуванням, включаючи такі аспекти, як працевлаштування та зайнятість під час воєнного стану, розірвання чи призупинення трудового договору, реєстрація бізнесу, взяття на облік та надання допомоги при безробітті, а також надає ресурси для пошуку роботи та інше.

Для користування чат-ботом, необхідно перейти за одним із наступних посилань:

Після цього користувачам пропонується обрати питання та рубрику «Трудові питання, ФОП».

Крім того, для отримання консультацій можна звертатися до юристів з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00, надсилаючи листа на адресу: [email protected].

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