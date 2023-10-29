Как получить бесплатную правовую помощь по вопросам трудоустройства онлайн: подробности

В Украине запустили чат-бот, предоставляющий круглосуточные бесплатные консультации по вопросам трудоустройства.

Источник фото: work.ua

Возможность получения бесплатной правовой помощи в сфере трудоустройства теперь доступна онлайн, – сообщило Министерством реинтеграции Украины.

Для оказания такой помощи запущен специальный чат-бот под названием «Юридический советчик для ВПЛ», который был создан при поддержке Посольства Великобритании в Украине и сотрудничает с Минреинтеграции.

Этот чат-бот предоставляет круглосуточные бесплатные консультации по вопросам, связанным с трудоустройством, включая такие аспекты, как трудоустройство и занятость во время военного положения, расторжение или приостановление трудового договора, регистрация бизнеса, постановка на учет и оказание помощи при безработице, а также предоставляет ресурсы для поиска работы и прочее.

Для пользования чат-ботом, необходимо перейти по одной из следующих ссылок:

После этого пользователям предлагается выбрать вопрос и рубрику «Трудовые вопросы, ФЛП».

Кроме того, для получения консультаций можно обращаться к юристам с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, отправляя письмо на адрес: [email protected].

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