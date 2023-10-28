Жилищная субсидия: назначат ли помощь, если один из членов домохозяйства состоял на учете в центре занятости

Стало известно, назначат ли субсидию на неотапливаемый период, если один из членов домохозяйства в период, за который берутся доходы (I-II квартал 2023 года), находился на учете в центре занятости.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, назначат ли субсидию, если один из членов домохозяйства в период, за который берутся доходы, находился на учете в центре занятости.

Если гражданин в течение периода, за который при назначении жилищной субсидии учитываются доходы, не менее месяца был зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный, жилищная субсидия на домохозяйство будет назначена (подпункт 3 пункта 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины) от 21.10.1995 (848).

Ранее мы писали, что надо знать украинцам о субсидии на отопительный сезон.

Добавим, назначат ли помощь, если есть долги за коммуналку.

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