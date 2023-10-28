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Порядок привлечения к ответственности в виде штрафа руководителя управления Пенсионного фонду за неисполнение судебного решения, – позиция Верховного Суда.

Ребенок с 14 лет сам может обратиться в суд за взысканием алиментов с родителей, которые не могут достичь согласия, - позиция Верховного Суда

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Разрешая спор о разделе имущества супругов, суд должен рассмотреть возможность осуществить его без определения денежной компенсации, или с определением в минимальном размере, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно принципов раздела совместного имущества супругов.

Наследодатель умер до решения вопроса о приватизации квартиры, - Верховный Суд высказался по поводу признания права собственности за его дочерью в порядке наследования

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Законодательством установлен внесудебный порядок получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, а уже решение об отказе в предоставлении статуса может быть обжаловано в порядке административного судопроизводства, - Верховный Суд.

  1. Общество

Жилищная субсидия: назначат ли помощь, если один из членов домохозяйства состоял на учете в центре занятости

22:45, 28 октября 2023
Стало известно, назначат ли субсидию на неотапливаемый период, если один из членов домохозяйства в период, за который берутся доходы (I-II квартал 2023 года), находился на учете в центре занятости.
Жилищная субсидия: назначат ли помощь, если один из членов домохозяйства состоял на учете в центре занятости
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В Пенсионном фонде Украины объяснили, назначат ли субсидию, если один из членов домохозяйства в период, за который берутся доходы, находился на учете в центре занятости.

Если гражданин в течение периода, за который при назначении жилищной субсидии учитываются доходы, не менее месяца был зарегистрирован в Государственной службе занятости как безработный, жилищная субсидия на домохозяйство будет назначена (подпункт 3 пункта 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины) от 21.10.1995 (848).

Ранее мы писали, что надо знать украинцам о субсидии на отопительный сезон.

Добавим, назначат ли помощь, если есть долги за коммуналку.

Также украинцам рассказали, как проверить информацию о назначении субсидии.

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