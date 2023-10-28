Google заплатил $26 млрд за право быть поисковиком по умолчанию, — СМИ

Представитель Google выступил в суде во время антимонопольного процесса между Минюстом США и компанией.

Корпорация Google в 2021 году заплатила разработчикам популярных браузеров $26 млрд за то, чтобы быть у них поисковиком по умолчанию. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание ссылается на представителя Google, выступившего в суде во время антимонопольного процесса между Минюстом США и компанией.

Так, ранее говорилось, что Google платит создателям браузеров, таким как Safari, Firefox, Samsung Internet и другим, за право быть поисковой системой по умолчанию, но официально суммы контрактов не раскрывались.

Выданн пишет, что представитель Google не упомянул, в каких долях между партнерами распределена эта сумма, но по оценке аналитиков больше всего получает Apple. Только в этом году Google может заплатить Купертиновцам за эксклюзивность в Safari до 19 млрд долларов.

В настоящее время в США проходит антимонопольный процесс между Минюстом и Google. У американского регулятора есть вопросы к материнскому холдингу Google, Alphabet, ее обвиняют в заключении сделок, "мешающих конкурентам получить доступ к рынку". По данным Минюста США, корпорация платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров.

В Google называют иск «глубоко ошибочным». Компания уверена, что соглашения по настройке поисковика по умолчанию законны, заявляя, что она вкладывает средства в развитие и поддержание конкурентоспособности своего поискового и рекламного бизнеса.

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