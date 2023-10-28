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  1. У світі

Google заплатив $26 млрд за право бути пошуковиком за замовчуванням, — ЗМІ

22:00, 28 жовтня 2023
Представника Google виступив у суді під час антимонопольного процесу між Мін'юстом США і компанією.
Google заплатив $26 млрд за право бути пошуковиком за замовчуванням, — ЗМІ
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Корпорація Google у 2021 році заплатила розробникам популярних браузерів $26 млрд за те, щоб бути в них «пошуковиком» за замовчуванням. Про це повідомляє  Bloomberg.

Видання посилається на представника Google, який виступив у суді під час антимонопольного процесу між Мін'юстом США і компанією.

Так, раніше говорилося, що Google платить творцям браузерів, таким як Safari, Firefox, Samsung Internet та іншим, за право бути пошуковою системою за замовчуванням, але офіційно суми контрактів не розкривалися.  

Виданн пише, що представник Google не згадав, в яких частках між партнерами розподілена ця сума, але за оцінкою аналітиків, найбільше отримує Apple. Тільки в цьому році Google може заплатити Купертинівцям за ексклюзивність в Safari до 19 млрд доларів.

Нині в США проходить Антимонопольний процес між Мін'юстом і Google. У американського регулятора є питання до материнського холдингу Google, Alphabet, її звинувачують в укладенні угод, які "заважають конкурентам отримати доступ до ринку". Так, за даними Мін'юсту США, корпорація платила виробникам мобільних телефонів, операторам зв'язку та інтернет-браузерів. 

У Google називають позов «глибоко помилковим». Компанія впевнена, що угоди щодо налаштування пошуковика за замовчуванням є законними, заявляючи, що вона вкладає кошти в розвиток і підтримку конкурентоспроможності свого пошукового і рекламного бізнесу.

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