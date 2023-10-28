Житлова субсидія: чи призначать допомогу, якщо один з членів домогосподарства перебував на обліку в центрі зайнятості

Стало відомо, чи призначать субсидію на неопалювальний період, якщо один з членів домогосподарства в період, за який беруться доходи (І-ІІ квартал 2023 року), знаходився на обліку в центрі зайнятості.

У Пенсійному фонді України пояснили, чи призначать субсидію, якщо один з членів домогосподарства в період, за який беруться доходи, знаходився на обліку в центрі зайнятості.

Якщо громадянин протягом періоду, за який під час призначення житлової субсидії враховуються доходи, не менше місяця був зареєстрований у Державній службі зайнятості як безробітний, житлову субсидію на домогосподарство буде призначено (підпункт 3 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848).

Раніше ми писали, що треба знати українцям про субсидію на опалювальний сезон.

Додамо, чи призначать допомогу, якщо є борги за комуналку.

Також українцям розповіли, як перевірити інформацію про призначення субсидії.

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