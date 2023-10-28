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Какая погода будет в Украине 29 октября и до конца месяца: прогноз

16:10, 28 октября 2023
29 октября ожидается сухая и теплая погода.
Какая погода будет в Украине 29 октября и до конца месяца: прогноз
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После сегодняшней непогоды в Украину придет приятная теплая погода. Уже в воскресенье, 29 октября, температура воздуха поднимется до +24 градусов, будет сухо и без осадков. Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Повсюду в Украине 29 октября ожидается сухая погода с солнышком, с высокой температурой воздуха +14...+19 градусов, на юге +20...+24 градуса, чуть свежее на северо-востоке +10...+13 градусов ", – рассказала она.

В Киеве погода не будет ничем отличаться. Также сухо, солнечно, ветер тихий, температура воздуха +14...+16 градусов.

В понедельник-вторник, по данным синоптика, температура, возможно, поднимется до +20 градусов.

"Такая же отличная погода ожидается в понедельник-вторник (30-31 октября, - ред.) солнечно и с температурой воздуха +15...+20 градусов, на юге до +24 градусов", - рассказала Диденко.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за ураганного ветра повалены десятки деревьев и повреждены автомобили. 

В ГСЧС рассказали правила поведения при сильном ветре.

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