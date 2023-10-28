Ринок праці в Україні: загострюється дефіцит кадрів за окремими професіями

За категоріями – вчитель, вихователь, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог – дефіцит очікується на рівні 14%.

В Україні на одне вільне робоче місце в середньому претендує два кандидати. Для порівняння, на аналогічну дату минулого року на одне місце претендували дев’ять осіб. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державного центру зайнятості.

«У Львівській області та в Києві кількість вакансій суттєво перевищує кількість осіб, які шукають роботу за сприяння служби зайнятості. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві», – йдеться у повідомленні.

Так, починаючи з весни на ринку праці України відбувається поступове зростання кількості вакансій. Це спостерігається як на сайтах пошуку роботи, так і в службі зайнятості.

Зокрема, у вересні 2023 року в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 103 тис. осіб. вакансій (у липні – 83 тисячі). Зростання попиту роботодавців на працівників є наслідком поступового відновлення економічної активності, наголосили експерти.

У регіональному розрізі, найбільша кількість вакансій зареєстрована у службі зайнятості Києва та Львівської області – по 11 тис. вакансій, Дніпропетровської області – 5 тис., Київської – 4 тис., Одеської – 4 тис.

Найбільший попит на ринку праці, як і до війни, зберігається на представників робітничих професій та сфери торгівлі.

За видами економічної діяльності більшість вакансій налічувалося: на підприємствах переробної промисловості (20%); в оптовій та роздрібній торгівлі (16%); у сфері освіти (10%); на транспорті та пошті (10%); у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8%).

Як наголошується у повідомленні, зі зростанням кількості вакансій поступово загострюється дефіцит кадрів за окремими професіями.

«З огляду на значні обсяги міграції населення за кордон, ринок праці вже найближчим часом зіткнеться з дефіцитом робочої сили», – додали в держслужбі.

Як прогнозують у відомстві, за категоріями – вчитель, вихователь, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог – дефіцит очікується на рівні 14%.

Дефіцит працівників сфери торгівлі та послуг – 15%. Це стосується таких категорій професій: продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, кухар, охоронець, офіціант, бармен, бариста, молодша медична сестра, соціальний працівник, перукар.

Оцінка дефіциту робітників з обслуговування, експлуатації обладнання та машин становить 18%; кваліфікованих робітників з інструментом – 21% (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання, слюсар-ремонтник тощо).

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