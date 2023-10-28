Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Управління Пенсійного фонду оскаржувало штраф 50 тисяч грн на керівника ГУ ПФУ за невиконання рішення суду, – що вирішив Верховний Суд

Порядок притягнення до відповідальності у вигляді штрафу керівника управління Пенсійного фонду за невиконання судового рішення, – позиція Верховного Суду.

Дитина з 14 років сама може звернутися до суду за стягненням аліментів з батьків, які не можуть досягнути згоди, - позиція Верховного Суду

Оскільки батьки не могли досягнути згоди щодо стягнення аліментів на утримання дочки, і остання мала намір проживати окремо у гуртожитку за місцем навчання, вона просила суд стягнути аліменти з батьків на свою користь у твердій грошовій сумі з кожного.

Вирішуючи спір про поділ майна подружжя, суд повинен розглянути можливість здійснити його без визначення грошової компенсації, або з визначенням у мінімальному розмірі, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно принципів поділу спільного сумісного майна подружжя.

Спадкодавець помер до вирішення питання про приватизацію квартири, - Верховний Суд висловився щодо визнання права власності за його дочкою в порядку спадкування

Спадкодавець подав до агентства з приватизації житла міської ради пакет документів на приватизацію квартири, однак приватизувати її не встиг – чи має право на квартиру його дочка.

Верховний Суд висловився щодо порядку отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України

Законодавством встановлено позасудовий порядок отримання статусу члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України, а вже рішення про відмову у наданні статусу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства, - Верховний Суд.

  1. В Україні

Ринок праці в Україні: загострюється дефіцит кадрів за окремими професіями

23:08, 28 жовтня 2023
За категоріями – вчитель, вихователь, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог – дефіцит очікується на рівні 14%.
Ринок праці в Україні: загострюється дефіцит кадрів за окремими професіями
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні на одне вільне робоче місце в середньому претендує два кандидати. Для порівняння, на аналогічну дату минулого року на одне місце претендували дев’ять осіб. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державного центру зайнятості. 

«У Львівській області та в Києві кількість вакансій суттєво перевищує кількість осіб, які шукають роботу за сприяння служби зайнятості. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві», – йдеться у повідомленні.

Так, починаючи з весни на ринку праці України відбувається поступове зростання кількості вакансій. Це спостерігається як на сайтах пошуку роботи, так і в службі зайнятості.

Зокрема, у вересні 2023 року в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 103 тис. осіб. вакансій (у липні – 83 тисячі). Зростання попиту роботодавців на працівників є наслідком поступового відновлення економічної активності, наголосили експерти.

У регіональному розрізі, найбільша кількість вакансій зареєстрована у службі зайнятості Києва та Львівської області – по 11 тис. вакансій, Дніпропетровської області – 5 тис., Київської – 4 тис., Одеської – 4 тис.

Найбільший попит на ринку праці, як і до війни, зберігається на представників робітничих професій та сфери торгівлі.

За видами економічної діяльності більшість вакансій налічувалося: на підприємствах переробної промисловості (20%); в оптовій та роздрібній торгівлі (16%); у сфері освіти (10%); на транспорті та пошті (10%); у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8%).

Як наголошується у повідомленні, зі зростанням кількості вакансій поступово загострюється дефіцит кадрів за окремими професіями. 

«З огляду на значні обсяги міграції населення за кордон, ринок праці вже найближчим часом зіткнеться з дефіцитом робочої сили», – додали в держслужбі.

Як прогнозують у відомстві, за категоріями – вчитель, вихователь, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог – дефіцит очікується на рівні 14%.

Дефіцит працівників сфери торгівлі та послуг – 15%. Це стосується таких категорій професій: продавець продовольчих та непродовольчих товарів, продавець-консультант, кухар, охоронець, офіціант, бармен, бариста, молодша медична сестра, соціальний працівник, перукар.

Оцінка дефіциту робітників з обслуговування, експлуатації обладнання та машин становить 18%; кваліфікованих робітників з інструментом – 21% (швачка, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання, слюсар-ремонтник тощо).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду