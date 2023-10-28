Илон Маск заявил, что Starlink будет помогать международным организациям в Секторе Газа

Мы будем поддерживать ООН и другие международно-признанные группы помощи, заявил Маск.

Американский бизнесмен и владелец Starlink Илон Маск сообщил в соцсети Х (Twitter), что система спутниковой связи Starlink будет поддерживать связь с международно признанными гуманитарными организациями в Секторе Газа.

До этого член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес опубликовала в Twitter сообщение, в котором заявила, что отключение связи в Газе "неприемлемо". По ее словам, это препятствует работе журналистов, медикам, гуманитарным усилиям.

"Starlink будет поддерживать связь с международно-признанными гуманитарными организациями в Газе. Мы будем поддерживать ООН и другие международно-признанные группы помощи", - написал Маск в ответ на ее сообщение.

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