На Черниговщине распространяется инфекционная болезнь: есть умершие

12 человек болеют лептоспирозом.

В Черниговской области 12 человек болеют лептоспирозом, рассказала в эфире Суспильного эпидемиолог областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Инна Семенюк.

По ее словам, всего от этой болезни умерли уже два человека.

Отмечается, что лептоспироз – острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Заболеваемость лептоспирозом сезонная и растет летом и осенью.

Заболеть этой болезнью можно при контакте с инфицированными животными или во время купания в зараженных водоемах. Употребление зараженной пищи также может вызвать заболевание. В тело человека бактерия лептоспироза попадает через трещины, порезы, раны на коже или слизистые.

Заболевание может привести к поражению нервной системы, менингиту (воспаление оболочек головного и спинного мозга), почек, печени, легких или даже смерти.

Напомним, что в Виннице вспышка заболеваемости гепатитом А.

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