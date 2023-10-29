Жителька Хмельницького віддала майже мільйон гривень шахраю, який назвався її сином

Шахрай зателефонував жінці, представився її сином і повідомив, що скоїв ДТП, а для уникнення покарання треба заплатити гроші.

На Хмельниччині засудили шахрая, який видурив у жінки майже мільйон гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Суд визнав винним 39-річного жителя міста Суми у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Його засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

«У лютому 2019 року чоловік зателефонував до хмельничанки, представився її сином та повідомив, що скоїв аварію. Сказав, що задля уникнення кримінальної відповідальності потрібно заплатити чималу суму. Невдовзі до квартири потерпілої прийшов обвинувачений та представився працівником прокуратури. Перелякана жінка віддала зловмиснику 27 тисяч доларів США та 6 тисяч євро, що на той час становило майже мільйон гривень», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці додають, що згодом з'ясувалось, що ніякого ДТП не було, а насправді жінка стала жертвою шахраїв.

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