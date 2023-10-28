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Податкова нагадує, чи потрібен РРО при реалізації продуктів бджільництва

23:41, 28 жовтня 2023
Суб’єкти господарювання можуть не застосовувати РРО, але є нюанси.
Податкова нагадує, чи потрібен РРО при реалізації продуктів бджільництва
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Податкова служба у Закарпатській області пояснила, чи потрібен РРО при реалізації продуктів бджільництва. 

Зазначається, що відповідно до п. 27 Переліку окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (далі – Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 1336 зі змінами та доповненнями (далі – Постанова № 1336) суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки без застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) та/або програмних РРО (далі – ПРРО) з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій у разі приймання від населення та реалізації через бджільницькі торговельно-заготівельні пункти продуктів бджільництва, обладнання та інвентарю для пасічників.

При цьому абзацом третім п. 2 Постанови № 1336 установлено, що у разі перевищення річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг) 500 тис. грн на одного суб’єкта господарювання для форми проведення діяльності, визначеної п. 27 Переліку, застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим.

При цьому відповідно до п. 2 додатка до постанови КМУ № 121 «Про терміни переведення суб’єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій» зі змінами та доповненнями, у разі перевищення граничного розміру розрахункових операцій суб’єкт господарювання зобов’язаний у місячний термін з дати перевищення річного обсягу розрахункових операцій зареєструвати РРО та/або ПРРО та проводити розрахунки із застосовуванням РРО або ПРРО.

Раніше ми писали, чи потрібно нотаріусу при розрахунках за послуги в готівковій формі застосовувати РРО.

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