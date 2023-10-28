В Луцке подросток после конфликта устроил стрельбу

17-летний парень произвел несколько выстрелов в землю.

Фото: патрульная полиция Волыни

Патрульные полицейские в Луцке получили сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов парень произвел несколько выстрелов из оружия. На место происшествия сразу отправились несколько экипажей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На месте было установлено, что у заявителя с парнем возник конфликт. После чего 17-летний гражданин достал пистолет и произвел несколько выстрелов в землю и быстро покинул место конфликта.

Особу стрелка удалось установить. Патрульные отправились на обследование прилегающей территории и вскоре обнаружили молодого парня, который подходил по описанию, но уже сменил одежду.

Он рассказал подробности произошедшей ситуации и сообщил, где оставил пистолет. Поэтому полицейские нашли оружие и вызвали следственно-оперативную группу для предоставления квалификации действиям парня.

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