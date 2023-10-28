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  1. В мире

Словакия хочет откорректировать оборонное соглашение с США на более выгодные условия

18:45, 28 октября 2023
Министр обороны Словакии заявил, что соглашение об оборонном сотрудничестве с США придется пересмотреть.
Словакия хочет откорректировать оборонное соглашение с США на более выгодные условия
Источник фото: news.bg
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Словакия намерена пересмотреть соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Соединенными Штатами, которое было подписано в феврале 2022 года, с целью получения более выгодных условий для своей страны. Об этом сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк, пишет Aktuality.

Калиняк заявил, что правительство Словакии ценит хорошие отношения с западными партнерами, но отличается от предыдущих правительств тем, что заботится об интересах своей страны, подчеркивая, что Словакия желает сотрудничать только на условиях, приносящих взаимную пользу.

«Мы провели с послом США Раной обстоятельную дискуссию по проблемам безопасности и вопросам, представляющим взаимный интерес для обеих стран. Встреча показала, что мы уважаем взгляды друг друга и можем без предубеждения выслушать и рассмотреть требования друг друга», - заявил Калиняк.

Министр также отметил, что словацкая внешняя и оборонная политика терпят неудачи, и среди самых больших неудач он указал на некачественно сформулированное соглашение об оборонном сотрудничестве и несправедливое распределение военной техники и боеприпасов, которые являются чрезвычайно важными для страны.

«К самым большим неудачам, безусловно, относятся неудачно сформулированное соглашение об оборонном сотрудничестве и предосудительное распределение военной техники и боеприпасов, без которых Словакия не может обойтись», - сказал Калиняк.

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