Чому Україна транспортує російський газ до ЄС та коли це скінчиться, – пояснив глава Нафтогазу

Україна продовжує транзит російського газу через Україну до країн Європейського Союзу, позбавлених доступу до морів.

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Україна здійснює транзит російського газу через Україну до країн Європейського Союзу лише для підтримки своїх європейських партнерів, які не мають доступу до морів, необхідним об'ємом газу, – пояснив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов інтерв'ю «Радіо Свобода».

Він додав: «Ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими».

Чернишов також наголосив, що Євросоюз виразив намір повністю припинити споживання російського газу до 2027 року, і Нафтогаз прагне сприяти цій меті.

«Ми прагнемо, щоб це відбулося якомога швидше і скоріше, і до цього моменту. Бачимо, що певні процеси вже відбулися. Скорочення йде з кожним наступним місяцем. Але маємо пришвидшити цей процес і стимулювати це», – сказав Чернишов.

На підсумок, Чернишов заявив, що угода щодо транзиту газу завершиться до кінця 2024 року, і НАК «Нафтогаз України» не має наміру чи ініціативи продовжувати її.

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