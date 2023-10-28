Для реализации «формулы мира» нужен совместный план – Зеленский

Во время встречи советников и специальных представителей на Мальте Зеленский заявил о глобальности украинской «формулы мира».

Источник фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по украинской формуле мира, которая состоялась на Мальте на уровне советников и специальных представителей, призвал к единению для разработки совместного плана реализации этой формулы. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

"В прошлом году я предложил формулу мира для мира. 10 пунктов, которые охватывают все аспекты агрессии россии против Украины и которые основаны на целях и принципах Устава ООН, на смыслах и содержании одобренных миром резолюций Генеральной ассамблеи ООН", - отметил президент.

По его словам, в течение прошлого года украинская формула мира постепенно получила мировое признание, поскольку многие страны выразили поддержку или показали активный интерес к ее реализации.

"Эта Формула действительно стала общей", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что украинская формула мира может стать универсальной даже в контексте различных конфликтов, поскольку ее цели направлены на обеспечение мира и стабильности.

"Нужен общий план ее реализации, чтобы отражать не ту или иную национальную позицию, а позицию людей, всего человечества. Такой совместный план действий должны подготовить в рамках нашего взаимодействия и впоследствии выйти с ним на Глобальный саммит мира - на уровень лидеров, - утвердить и реализовать", - подчеркнул президент Зеленский.

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