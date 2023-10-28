Заместителя главы Нацполиции Тишлыка отстранили от служебных обязанностей

До завершения расследования ГБР Дмитрий Тишлеко он отстранен от исполнения служебных обязанностей - глава МВД.

Заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека отстранили от обязанностей. Об этом информировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Климено отметил, что после скандала, возникшего после опубликованного журналистского расследования относительно вероятных связей с РФ, Дмитрий Тишлеко публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информация.

Сейчас продолжается уголовное производство, которое расследует ГБР. Министр внутренних дел выразил надежду, что результаты этого расследования будут доступны как можно скорее.

"Уголовное производство уже продолжается. Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности Государству и Присяге - недопустимы", - сказал Клименко.

Министр также подчеркнул, что если факты, изложенные в СМИ, подтвердятся в ходе следствия, то будут приняты неотложные и решительные административные меры в отношении Тишлека. До завершения расследования он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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