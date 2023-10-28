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Управление Пенсионного фонда обжаловало штраф 50 тысяч грн на руководителя ГУ ПФУ за неисполнение решения суда, – что решил Верховный Суд

Порядок привлечения к ответственности в виде штрафа руководителя управления Пенсионного фонду за неисполнение судебного решения, – позиция Верховного Суда.

Ребенок с 14 лет сам может обратиться в суд за взысканием алиментов с родителей, которые не могут достичь согласия, - позиция Верховного Суда

Поскольку родители не могли достичь согласия по взысканию алиментов на содержание дочери, и последняя намерена проживать отдельно в общежитии по месту обучения, она просила суд взыскать алименты с родителей в свою пользу в твердой денежной сумме с каждого.

Разрешая спор о разделе имущества супругов, суд должен рассмотреть возможность осуществить его без определения денежной компенсации, или с определением в минимальном размере, - Верховный Суд

Верховный Суд высказался относительно принципов раздела совместного имущества супругов.

Наследодатель умер до решения вопроса о приватизации квартиры, - Верховный Суд высказался по поводу признания права собственности за его дочерью в порядке наследования

Наследодатель подал в агентство по приватизации жилья городского совета пакет документов на приватизацию квартиры, однако приватизировать ее не успел – имеет ли право на квартиру его дочь.

Верховный Суд высказался о порядке получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины

Законодательством установлен внесудебный порядок получения статуса члена семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины, а уже решение об отказе в предоставлении статуса может быть обжаловано в порядке административного судопроизводства, - Верховный Суд.

  1. В Украине

Заместителя главы Нацполиции Тишлыка отстранили от служебных обязанностей

20:18, 28 октября 2023
До завершения расследования ГБР Дмитрий Тишлеко он отстранен от исполнения служебных обязанностей - глава МВД.
Заместителя главы Нацполиции Тишлыка отстранили от служебных обязанностей
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Заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека отстранили от обязанностей.  Об этом информировал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Климено отметил, что после скандала, возникшего после опубликованного журналистского расследования относительно вероятных связей с РФ, Дмитрий Тишлеко публично обратился с заявлением в ГБР, чтобы правоохранители проверили обнародованную информация.

Сейчас продолжается уголовное производство, которое расследует ГБР. Министр внутренних дел выразил надежду, что результаты этого расследования будут доступны как можно скорее.

"Уголовное производство уже продолжается.  Я лично с нетерпением ожидаю результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Потому что сомнения в верности Государству и Присяге - недопустимы", - сказал Клименко.

Министр также подчеркнул, что если факты, изложенные в СМИ, подтвердятся в ходе следствия, то будут приняты неотложные и решительные административные меры в отношении Тишлека. До завершения расследования он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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