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Ігор Клименко розповів про хід розслідування у справі щодо замголови Нацполіції Дмитра Тишлека

15:37, 1 листопада 2023
Міністр зазначив, що наразі всі уповноважені особи вивчають питання, які були викладені у журналістському розслідуванні.
Ігор Клименко розповів про хід розслідування у справі щодо замголови Нацполіції Дмитра Тишлека
Джерело фото: mvs.gov.ua
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про хід розслідування у справі щодо замголови Нацполіції Дмитра Тишлека. В інтерв’ю виданню «Українські новини» Міністр зазначив, що наразі всі уповноважені особи вивчають питання, які були викладені у журналістському розслідуванні одного зі ЗМІ.

Про це повідомили у Департаменті комунікації МВС України.

«В таких ситуаціях є певний алгоритм реагування. Ми повністю його витримали. Призначили службове розслідування, визначили персональний склад комісії, яка проводитиме відповідні заходи з перевірки. Сьогодні (30 жовтня, – ред) комісія вже провела перше засідання. Тишлек був відсторонений від виконання службових обов’язків», – розповів Глава МВС України Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що Дмитро Тишлек сам подав заяву у Державне бюро розслідувань, в якій він попросив досконало розібратися в тому, що було викладено у журналістському розслідуванні.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо перевірки родичів Дмитра Тишлека на предмет наявності паспортів інших країн, Ігор Клименко розповів, що у ході розслідування уповноважені особи перевірять дану інформацію:

«Є кримінальне провадження в ДБР, є наше службове розслідування. Уже в рамках службових розслідувань і проваджень, орган досудового розслідування надасть запити до інших служб, які уповноважені перевіряти і мають доступ до такої інформації. Коли цей паспорт отримувався, якщо отримувався, ким видавався, якщо видавався. Треба опитати в рамках кримінального провадження всіх, хто фігурує в ньому. Тому це велика робота, але дамо цю можливість слідчим ДБР, якщо необхідно і СБУ, щоб встановити істину».

Ігор Клименко розповів, що коли відбувається спеціальна перевірка, то існують два напрямки – внутрішній МВС і перевірки, які організовуються іншими спецслужбами. Що стосується МВС та поліції в цьому випадку, то перевіряються найближчі родичі на предмет судимості, наявності нерухомості, декларації. У матеріалах також є автобіографічні дані щодо найближчих родичів, в тому числі на дружин, чоловіків і дітей.

Зокрема, підрозділи Міграційної служби надають інформацію щодо наявності громадянства України, вони підтверджують це громадянство України, прикордонна служба для підрозділу внутрішньої безпеки надає інформацію щодо перетину кордону і за яким паспортом, на якому автомобілі чи літаку.

Глава відомства додав, що в МВС, як правило, немає інформації щодо наявності паспорту тієї чи іншої держави, оскільки іноземні країни не розголошують чутливі персональні дані.

«Щодо наявності паспорту тієї чи іншої держави, у нас, як правило, такої інформації немає. Має направлятися запит на цю країну, а країни не дають такої інформації, тому що це чутливі персональні дані. Якщо ви звернетеся до США з питанням, чи має громадянство та чи інша людина, вони вам з великою вірогідністю не дадуть відповідь. А тут мова про росію, з якою ми взагалі не маємо контактів. І це потрібно чітко зрозуміти», – наголосив Ігор Клименко.

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