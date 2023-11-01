Министр отметил, что в настоящее время все уполномоченные лица изучают вопросы, изложенные в журналистском расследовании.

Источник фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о ходе расследования по делу о зампредседателя Нацполиции Дмитрия Тишлека. В интервью изданию «Українські новини» Министр отметил, что в настоящее время все уполномоченные лица изучают вопросы, изложенные в журналистском расследовании одного из СМИ.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

«В таких ситуациях есть определенный алгоритм реагирования. Мы полностью его выдержали. Назначили служебное расследование, определили персональный состав комиссии, которая будет проводить соответствующие мероприятия по проверке. Сегодня (30 октября – ред) комиссия уже провела первое заседание. Тишлек был отстранен от исполнения служебных обязанностей», – рассказал Глава МВД Украины Игорь Клименко.

Министр внутренних дел отметил, что Дмитрий Тишлек сам подал заявление в Государственное бюро расследований, в котором он попросил тщательно разобраться в том, что было изложено в журналистском расследовании.

Отвечая на вопрос журналиста по поводу проверки родственников Дмитрия Тишлека на предмет наличия паспортов других стран, Игорь Клименко рассказал, что в ходе расследования уполномоченные лица проверят данную информацию:

«Есть уголовное производство в ГБР, есть наше служебное расследование. Уже в рамках служебных расследований и производств, орган досудебного расследования предоставит запросы к другим службам, которые уполномочены проверять и имеют доступ к такой информации. Когда этот паспорт получался, если получался, кем выдавался, если выдавался. Нужно опросить в рамках уголовного производства всех, кто фигурирует в нем. Поэтому это большая работа, но дадим эту возможность следователям ГБР, если необходимо и СБУ, чтобы установить истину».

Игорь Клименко рассказал, что когда проходит специальная проверка, то существуют два направления – внутреннее МВД и проверки, организуемые другими спецслужбами. Что касается МВД и полиции в этом случае, то проверяются самые близкие родственники на предмет судимости, наличия недвижимости, декларации. В материалах также есть автобиографические данные по ближайшим родственникам, в том числе на жен, мужей и детей.

В частности, подразделения Миграционной службы предоставляют информацию о наличии гражданства Украины, они подтверждают это гражданство Украины, пограничная служба для подразделения внутренней безопасности предоставляет информацию о пересечении границы и по какому паспорту, на каком автомобиле или самолете.

Глава ведомства добавил, что у МВД, как правило, нет информации о наличии паспорта того или иного государства, поскольку иностранные страны не разглашают чувствительные персональные данные.

«О наличии паспорта того или иного государства, у нас, как правило, такой информации нет. Должен направляться запрос на эту страну, а страны не дают такую информацию, потому что это чувствительные персональные данные. Если вы обратитесь в США с вопросом, имеет ли гражданство тот или иной человек, они вам с большой вероятностью не дадут ответ. А тут речь идет о россии, с которой мы вообще не имеем контактов. И это нужно четко понять», – подчеркнул Игорь Клименко.

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