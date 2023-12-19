Заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек подав у відставку

Дмитро Тишлек написав рапорт про звільнення.

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Заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек написав рапорт про звільнення. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Я вирішив написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК», — сказав Тишлек.

Видання додає, що глава МВС Ігор Клименко прийняв рапорт Тишлека.

Нагадаємо, в ЗМІ писали, що дружина Тишлека не позбулася паспорта рф. Також стверджувалося, що сам Тишлек нібито користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.

Після цього Дмитро Тишлек був відсторонений від виконання службових обов’язків на місяць.

Ігор Клименко повідомляв, що уповноважені особи вивчають питання, які були викладені у журналістському розслідуванні. Тишлек сам подав заяву у Державне бюро розслідувань, в якій він попросив досконало в усьому розібратися.

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