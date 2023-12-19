$7500 за переправлення ухилянтів до Румунії: затримали організатора схеми

Організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон затримали в селі Оршівці.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці затримали організатора злочинної схеми виїзду призовників за кордон.

Організатором схеми виявився мешканець Івано-Франківської області. Він пропонував чоловікам призовного віку забезпечити їм перетин кордону до Румунії. Перехід пролягав через Закарпатську область лісовими стежками. За послуги «провідника» брав 7500 доларів.

«17 грудня в селі Оршівці правоохоронці затримали організатора при спробі виїзду з «туристом» за межі області. В ході документування злочинної діяльності зафіксовані факти передачі коштів на загальну суму 7500 доларів», - сказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання організатору схеми запобіжного заходу. За скоєне підозрюваному може загрожувати до дев'яти років позбавлення волі.

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