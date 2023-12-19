У Львові відновили продаж проїзного абонемента в електротранспорті

Право на пільгу мають виключно студенти денної форми навчання.

Фото: Львівська міська рада

У Львові відновили продаж паперових абонементів на проїзд у трамваях та тролейбусах. Сьогодні придбати 30-денні загальні та студентські проїзні картки можна у кіоску на вул. Кн.Ольги. Про це повідомила Львівська міська рада.

Зазначається, що місячний проїзний квиток починає діяти з дня, зазначеного позначкою компостера на абонементі.

Право на проїзд за студентським абонементом мають тільки студенти денної форми навчання.

Для пільгового контролю треба пред'являти також студентський ЛеоКарт або студентський квиток.

Нагадаємо, що у Львові перейшли на безготівкову оплату у транспорті.

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