Во Львове возобновили продажу проездного абонемента в электротранспорте

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Как прошел конкурс на должности судей местных общих судов: интересные особенности, проблемы и кто получит должности судей

Впервые в истории судебной власти Украины основная конкуренция между кандидатами на должности судей развернулась не за суды в Киеве, Одессе, Днепре или Харькове, а за небольшие райсуды на Правобережной Украине и в западных областях страны.

Апелляционный суд считал, что выдача поручения о предоставлении бесплатной правовой помощи после принятия решения не основание для возобновления срока на апелляционное обжалование, - что решил ВС

В ходатайстве о возобновлении срока на апелляционное обжалование осужденный ссылался на то, что он пропустил срок на обжалование приговора по уважительным причинам, поскольку обратился в центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для назначения защитника для составления апелляционной жалобы.

Возвращение судом поданной на email жалобы адвоката из-за того, что она не содержит подписи лица, без учета презумпции соответствия КЭП собственноручной, является нарушением УПК, - Верховный Суд

Верховный Суд констатировал, что возвращение поданной на электронную почту суда апелляционной жалобы защитника по мотивам того, что она не содержит подписи подавшего ее лица без проверки наличия КЭП и без учета презумпции соответствия квалифицированной электронной подписи собственноручной свидетельствует о допущении апелляционным судом существенных нарушений.

«Мы должны понимать: один воин – это 6 человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги», - Владимир Зеленский о «математике» мобилизации

Президент Владимир Зеленский пояснил, что для того, чтобы мобилизовать 500 тысяч человек, необходимо иметь 3 млн человек в гражданской жизни, уплачивающих налоги.

Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

  1. В Украине

Во Львове возобновили продажу проездного абонемента в электротранспорте

15:10, 19 декабря 2023
Право на льготу имеют исключительно студенты дневной формы обучения.
Во Львове возобновили продажу проездного абонемента в электротранспорте
Фото: Львовский городской совет
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Во Львове возобновили продажу бумажных абонементов на проезд в трамваях и троллейбусах. Сегодня приобрести 30-дневные общие и студенческие проездные карты можно в киоске по ул. Кн.Ольги. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Отмечается, что месячный проездной билет начинает действовать со дня, указанного пометкой компостера на абонементе.

Право на проезд по студенческому абонементу имеют только студенты дневной формы обучения.

Для льготного контроля следует предъявлять также студенческий ЛеоКарт или студенческий билет.

Напомним, что во Львове перешли на безналичную оплату в транспорте.

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