Во Львове возобновили продажу проездного абонемента в электротранспорте

Право на льготу имеют исключительно студенты дневной формы обучения.

Фото: Львовский городской совет

Во Львове возобновили продажу бумажных абонементов на проезд в трамваях и троллейбусах. Сегодня приобрести 30-дневные общие и студенческие проездные карты можно в киоске по ул. Кн.Ольги. Об этом сообщил Львовский городской совет.

Отмечается, что месячный проездной билет начинает действовать со дня, указанного пометкой компостера на абонементе.

Право на проезд по студенческому абонементу имеют только студенты дневной формы обучения.

Для льготного контроля следует предъявлять также студенческий ЛеоКарт или студенческий билет.

Напомним, что во Львове перешли на безналичную оплату в транспорте.

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