«Киевстар» возобновил мобильный интернет в метро Киева и Харькова: какие услуги доступны абонентам

На подконтрольной Украине территории 99% базовых станций – в работоспособном состоянии, а клиентам доступны все основные базовые сервисы.

По состоянию на утро, 19 декабря, мобильный оператор «Киевстар» возобновил скоростной мобильный интернет в метрополитене Киева, мобильный интернет был восстановлен в метро Харькова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Возобновлена работа информационной системы «Мой Киевстар», в которой абоненты могут посмотреть остатки на счетах. Телеком-сеть «Киевстара» практически вошла в период стабилизации», – говорится в сообщении.

На подконтрольной Украине территории 99% базовых станций – в работоспособном состоянии, а клиентам доступны все основные базовые сервисы: услуги связи и мобильного интернета, SMS, услуги международного голосового роуминга.

Кроме того, возобновили большинство сервисов магазины «Киевстар».

Отмечается, что «Киевстар» продолжает улучшать работу услуги «Домашний Интернет» в Киеве и других городах, также планирует в ближайшее время постепенно снять ограничения скорости мобильного Интернета.

«Специалисты «Киевстара» работают над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге и планируют запустить эту услугу для украинских абонентов в Германии, Чехии, Польше и ряде других стран уже в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Для стабилизации работы услуг компания привлекла весь технический персонал, а также международных партнеров из Швеции, Ирландии, США, Китая, Финляндии и других стран.

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