«Красная» ветка метро будет работать в штатном режиме – КГГА

В Киевской городской госадминистрации подчеркнули, что выполнение работ на мосту Метро не повлияет на работу метрополитена.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что запланированное на следующий год выполнение работ по усилению опор моста Метро не повлияет на работу метрополитена и подчеркнули, что «красная» ветка метро будет работать в штатном режиме.

«На сегодняшний день разрабатывается проектная документация по усилению опор моста. Уже в следующем году запланировано выполнение этих работ.

Подчеркиваю, на работу метрополитена выполнение работ не повлияет. «Красная» ветка метро будет работать в штатном режиме», – подчеркнул директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

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