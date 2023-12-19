«Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі – КМДА

У Київській міській держадміністрації наголосили, що виконання робіт на мосту Метро не вплине на роботу метрополітену.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що заплановане на наступний рік виконання робіт із підсилення опор мосту Метро не вплине на роботу метрополітену та наголосили, що «червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі.

«На сьогодні розробляється проєктна документація щодо підсилення опор мосту. Уже наступного року заплановано виконання цих робіт.

Наголошую, на роботу метрополітену виконання робіт не вплине. «Червона» гілка метро працюватиме в штатному режимі», – підкреслив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.

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