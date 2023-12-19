Завищені ціни в магазині додатків: Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам для врегулювання позову

Google звинувачували в тому, що компанія стягувала зі споживачів завищені ціни через незаконні обмеження на розповсюдження додатків на пристроях Android і непотрібні комісії за транзакції в додатках.

Великий IT-холдинг Alphabet, який є материнською компанією Google, виплатить компенсації на 700 мільйонів доларів своїм споживачам із Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Reuters.

Компанія також погодилась посилити конкуренцію в магазині додатків відповідно до умов антимонопольної угоди зі штатами США та споживачами.

Так, Google звинувачують у придушенні конкуренції в магазині додатків на пристроях Android. Компанія стягувала надмірні комісії за покупки у Google Play, блокуючи альтернативні способи оплати, які могли б запропонувати нижчі комісії.

За угодою, яка поки потребує остаточного схвалення судді, Google має виплатити $630 мільйонів у розрахунковий фонд для споживачів та $70 мільйонів — у фонд, який використовуватимуть штати.

У домовленості йдеться, що користувачі отримають принаймні $2 та можуть отримати додаткові виплати залежно від своїх витрат у Google Play з 16 серпня 2016 року до 30 вересня 2023 року.

До угоди приєдналися всі 50 штатів, округ Колумбія, Пуерто-Ріко та Віргінські острови.

У Google заявили, що працюють над тим, щоб дати споживачам альтернативний варіант оплачування покупок у Google Play — користувачі зможуть обирати між тим, щоб придбати додаток безпосередньо у розробника, або сплачувати за продукт у звичний спосіб — через Google.

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