Завышенные цены в магазине приложений: Google выплатит 700 миллионов долларов потребителям для урегулирования иска

Google обвиняли в том, что компании взимала с потребителей завышенные цены из-за незаконных ограничений на распространение приложений на устройствах Android и ненужных комиссий за транзакции в приложениях.

Большой IT-холдинг Alphabet, являющийся материнской компанией Google, выплатит компенсации на 700 миллионов долларов своим потребителям из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает Reuters.

Компания также согласилась усилить конкуренцию в магазине приложений в соответствии с условиями антимонопольного соглашения со штатами США и потребителями.

Так, Google обвиняют в подавлении конкуренции в магазине приложений на устройствах Android. Компания взимала чрезмерные комиссии за покупки в Google Play, блокируя альтернативные способы оплаты, которые могли бы предложить более низкие комиссии.

По соглашению, которое пока требует окончательного одобрения судьи, Google должна выплатить $630 миллионов в расчетный фонд для потребителей и $70 миллионов в фонд, который будут использовать штаты.

В соглашении говорится, что пользователи получат по крайней мере $2 и могут получить дополнительные выплаты в зависимости от своих расходов в Google Play с 16 августа 2016 года по 30 сентября 2023 года.

К соглашению присоединились все 50 штатов, округ Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

В Google заявили, что работают над тем, чтобы дать потребителям альтернативный вариант оплаты покупок в Google Play – пользователи смогут выбирать между тем, чтобы приобрести приложение непосредственно у разработчика, или платить за продукт привычным способом – через Google.

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