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Перерегистрация авто будет в Дії, а в скором времени – и растаможка, – глава Минцифры Федоров

12:19, 19 декабря 2023
Михаил Федоров сообщил, что уже сейчас запускают услугу по перерегистрации авто в Дії, а до конца 2023 года внесут законопроект о растаможке автомобилей в Дії.
Перерегистрация авто будет в Дії, а в скором времени – и растаможка, – глава Минцифры Федоров
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19 декабря во время Дія. Саммит презентуют услугу по перерегистрации авто в Дії, сообщили в Минцифре. Эту услугу запускают совместно с МВД. «Это одна из самых сложных услуг за время построения цифрового государства. Она лишает центры МВД монополии на куплю-продажу авто и позволяет людям в формате people-to-people покупать или продавать авто», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

К тому же до конца года в Верховную Раду внесут законопроект о растаможке авто в Дії. Об этом Федоров заявил в интервью 24 каналу.

«Мы сражаемся за эту услугу с бюрократией и с теми, кто не хочет сделать таможню прозрачной. Мы уже регистрировали законы по растаможке, но они не были приняты.

Однако хочу сказать и сделать вам спойлер, что до конца этого года будет зарегистрирован обновленный законопроект о растаможке. Его поддерживает множество авторов-депутатов, которые верят, что эта услуга может стать трансформационной для таможни. Также его поддерживает Министерство финансов и премьер-министр, лично курирующий это направление.

Поэтому я надеюсь, что до конца года законопроект будет зарегистрирован. А в новом 2024, когда начнет работу парламент, можно будет его принимать.

Эта услуга действительно может стать началом большой трансформации таможни, потому что она будет исключать чиновника как субъективный фактор оценки авто. Мы верим, что она будет первым шагом к большой трансформации», отметил Федоров.

Автор: Наталя Мамченко 

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