Перереєстрація авто буде в Дії, а незабаром – і розмитнення, – глава Мінцифри Федоров

Михайло Федоров повідомив, що вже зараз запускають послугу із перереєстрації авто в Дії, а до кінця 2023 року внесуть законопроект про розмитнення автомобілів в Дії.

19 грудня під час Дія.Самміт презентують послугу з перереєстрації авто в Дії, повідомили у Мінцифри. Цю послугу запускають спільно з МВС. «Це одна з найскладніших послуг за час побудови цифрової держави. Вона лишає центри МВС монополії на купівлю-продаж авто й дає змогу людям у форматі people-to-people купувати чи продавати авто», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До того ж, до кінця року до Верховної Ради внесуть законопроект про розмитнення авто в Дії. Про це Федоров заявив в інтерв’ю 24 каналу.

«Ми б'ємося за цю послугу з бюрократією і з тими, хто не хоче зробити митницю прозорою. Ми вже реєстрували закони по розмитненню, але вони не були прийняті.

Однак хочу сказати і зробити вам спойлер, що до кінця цього року зареєструють оновлений законопроєкт про розмитнення. Його підтримує велика кількість авторів-депутатів, які вірять, що ця послуга може стати трансформаційною для митниці. Також його підтримує Міністерство фінансів та прем'єр-міністр, який особисто курує цей напрямок.

Тому я сподіваюся, що до кінця року законопроєкт буде зареєстровано. А в новому 2024 році, коли розпочне роботу парламент, можна буде його приймати.

Ця послуга дійсно може стати початком великої трансформації митниці, тому що вона виключатиме чиновника, як суб'єктивний фактор оцінки авто. Ми віримо, що вона буде першим кроком великої трансформації», зазначив Федоров.

Автор: Наталя Мамченко

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