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  1. Суд інфо

ВККС внесе подання про звільнення трьох суддів

12:12, 19 грудня 2023
Трьох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді.
ВККС внесе подання про звільнення трьох суддів
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У понеділок, 18 грудня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про внесення Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання трьох суддів визнано такими, що не відповідають займаній посаді. Комісія вирішила внести подання до ВРП про звільнення:

судді Покровського районного суду Дніпропетровської області Єдаменко Ірини Віталіївни;

судді Голосіївського районного суду міста Києва Мирошниченко Оксани Володимирівни;

судді Святошинського районного суду міста Києва Ключника Андрія Степановича.

Раніше ми писали, що 11 суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді.

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