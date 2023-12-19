На Київщині запрацювала перша фабрика-кухня

Другу фабрику-кухню побудують на Харківщині.

Джерело фото: Руслан Кравченко / Facebook

На Київщині у місті Буча запрацювала перша в Україні фабрика-кухня. Вже з січня-лютого наступного року вона годуватиме навчальні заклади Бучі й одразу трьох громад.

Як розповіли у Офісі Президента, модель фабрики-кухні є однією з трьох розроблених і затверджених у межах упровадження реформи шкільного харчування у 2020–2022 роках новітніх технологічних моделей організації харчування дітей. Її особливість полягає не лише в масштабах, а й у забезпеченні дотримання високих стандартів якості та вимог НАССР, що гарантує надійність і безпеку харчування.

В ОП пишуть, що фабрика-кухня – це окреме підприємство, на якому здійснюється приготування, шокове охолодження (до температури +3° С) готових страв і доставка в охолодженому вигляді до навчальних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку. Його виробничі потужності дають змогу виготовляти до 10 тис. порцій їжі на день і забезпечувати якісним харчуванням 30-40 навчальних закладів. При цьому діти як у великому місті, так і в маленькому селі отримуватимуть однаково здорові та поживні страви.

За словами дружини Президента Олени Зеленської, до роботи підприємства в Бучі буде особлива увага, адже з нього має початися будівництво низки таких закладів в Україні. Другу фабрику-кухню побудують на Харківщині. Вона годуватиме щодня близько 14 тис. учнів і дошкільнят у п’яти громадах.

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