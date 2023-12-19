На Киевщине заработала первая фабрика-кухня

Вторую фабрику-кухню построят на Харьковщине.

Источник фото: Руслан Кравченко / Facebook

В Киевской области в городе Буча заработала первая в Украине фабрика-кухня. Уже с января-февраля будущего года она будет кормить учебные заведения Бучи и сразу трех общин.

Как рассказали в Офисе Президента, модель фабрики-кухни является одной из трех разработанных и утвержденных в рамках внедрения реформы школьного питания в 2020-2022 годах новейших технологических моделей организации питания детей. Ее особенность заключается не только в масштабах, но и обеспечении соблюдения высоких стандартов качества и требований НАССР, что гарантирует надежность и безопасность питания.

В ОП пишут, что фабрика-кухня – это отдельное предприятие, на котором осуществляется приготовление, шоковое охлаждение (до температуры +3 ° С) готовых блюд и доставка в охлажденном виде в учебные заведения и заведения оздоровления и отдыха. Его производственные мощности позволяют производить до 10 тыс. порций пищи на день и обеспечивать качественным питанием 30-40 учебных заведений. При этом дети как в большом городе, так и в маленьком селе будут получать одинаково здоровые и питательные блюда.

По словам супруги Президента Елены Зеленской, к работе предприятия в Буче будет особое внимание, ведь с него должно начаться строительство ряда таких заведений в Украине. Вторую фабрику-кухню построят на Харьковщине. Она будет кормить ежедневно около 14 тыс. учеников и дошкольников в пяти общинах.

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